12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR AGE OF EMPIRES

L'un des jeux de stratégie les plus cultes de tous les temps recèle de secret et Maxime Robinet se fait un plaisir de nous les révéler dans une chronique spécialement dédiée aux jeux de Ensemble Studios.

Du désormais culte son Wololo aux codes de triche pouvant faire apparaître une voiture Cobra ou un Nuke Trooper en passant par un mode histoire repassant sur les grandes périodes historiques de conquêtes en quelques missions, Age of Empires est un objet vidéoludique indémodable. Microsoft Studios le sait bien, et c’est pour cela qu’il propose actuellement une version remasterisée intitulée Definitive Edition où les graphismes ont été revus — mais le gameplay très peu touché — des deux premiers opus.

MMORTS, MMOTOWERDEFENSE et autres acronymes

Comment les jeux de stratégie en temps réel sont-ils devenus des classiques ? Des erreurs ou approximations historiques se sont-elles glissées dans ces derniers ? Quid d’une suite dans le futur ? Maxime Robinet répond à toutes ces questions et même plus, s’étend aussi sur le spin-off Age of Mythology et l’opus oublié Age of Empires Online dans ce chronique de 12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN .