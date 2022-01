12 paramètres à changer dès que vous déballez votre Google Pixel 6

Si vous venez d'avoir un smartphone Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, voici un certain nombre de paramètres et fonctionnalités à connaître.

Vous venez d’avoir un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro ? Il y a un certain nombre de petites choses à prendre en considération et potentiellement à changer avant de commencer à l’utiliser pleinement. La gamme Pixel 6 est exceptionnelle, avec sa puce Tensor, son module photo et son design très réussi. Mais pour en tirer le meilleur, il faut aller fouiller dans les paramètres et procéder à quelques ajustements, y compris de personnalisation.

Certains de ces changements donneront à l’interface un look plus sympathique, d’autres vous aideront à profiter au mieux de la caméra du téléphone ou de sa batterie. Google a aussi intégré certaines fonctionnalités dans l’application téléphone pour faciliter les appels vers des centres automatisés. Nous allons vous montrer comment activer tout cela, ou désactiver le cas échéant.

Activer les icônes à thème pour faire correspondre vos icônes à votre fond d’écran

L’une des plus grosses fonctionnalités d’Android 12, c’est Material You, qui vient personnaliser la palette de couleurs selon votre fond d’écran. Vous remarquerez que certains éléments dans certaines applications, comme le clavier dans Messages et le bouton Composer de Gmail, ont des accents de couleur qui reprennent votre fond d’écran. Si vous allez dans les Paramètres, vous pouvez choisir parmi plusieurs options.

Mais vous n’êtes pas obligé(e) de vous arrêter là. Pour donner à vos icônes un traitement coloré qui ressemble à votre fond d’écran, appuyez longtemps sur un espace vide sur l’écran d’accueil de votre Pixle 6 puis tapotez sur “Fond d’écran et style” et assurez-vous que le bouton à côté de Icônes à thème est activé. Les icônes devraient désormais reprendre le style de votre fond d’écran.

Utiliser les Phrases rapides pour annuler une alarme ou refuser un appel sans dire “OK Google”

Cela nous est déjà arrivé à tous. Le réveil sonne et l’on n’est pas suffisamment réveillé pour atteindre le téléphone. Google simplifie l’opération avec le Pixel 6 en permettant de mettre en pause ou d’annuler une alarme en disant simplement “Stop”, sans le classique “OK Google”. Cela fonctionne aussi pour les appels, en disant simplement “Réponds” ou “Refuse”.

Pour activer cette fonctionnalité, dans les Paramètres puis Applications et Assistant, tapotez sur Phrases rapides. Vous devriez voir des options pour les alarmes, les timers et les appels entrants. Activez selon votre volonté.

Laisser Google Assistant attendre dans les appels automatisés

Être mis en attente pendant un appel téléphone est une vraie plaie. Avec la fonctionnalité Google Hold For Me, Google Assistant attend pour vous et vous alerte lorsqu’un humain est disponible à l’autre bout du fil. Si vous ne voulez pas devoir vous souvenir quel numéro saisir pour arriver jusque là une prochaine fois, vous pouvez aussi activer Direct My Call. Cela vient transcrire les menus automatisés.

Ces deux fonctionnalités sont dans l’application téléphone du Pixel 6. Ouvrez-la puis tapotez sur l’icône avec les trois petits points dans le coin supérieur droit. Choisissez Paramètres et vous devriez voir Hold for Me et Direct My Call dans la section Assistive.

La fonctionnalité Direct My Call est prometteuse, mais ne fonctionne à l’heure actuelle que sur certains numéros et uniquement en anglais. Et les transcriptions sont parfois assez étranges.

Choisir entre préservation de la batterie ou performances élevées

Les smartphones Pixel de Google peuvent optimiser l’autonomie selon votre utilisation. Mais il peut arriver que vous préfèreriez désactiver cette fonctionnalité pour profiter des meilleures performances de votre appareil. Vous pouvez activer ou désactiver cette option n’importe quand depuis les Paramètres, en choisissant Batterie puis Préférences adaptatives.

Activer le stockage intelligent pour éviter d’être à court de stockage

Si vous prenez beaucoup de photos et vidéos, vous savez à quel point le stockage est précieux. Pour gérer cela, vous pouvez laisser votre Pixel supprimer automatiquement les anciennes photos pour libérer de l’espace. Si vous activez cette fonctionnalité, votre appareil va effacer les photos sauvegardées sur votre compte Google Photos qui sont sur votre appareil depuis plus de 60 jours si le stockage libre du téléphone tombe sous les 25 %.

Activer l’économiseur de stockage pour optimiser le stockage photo et vidéo

Si vous voulez gagner de l’espace, voici une autre option : activez l’économiseur de stockage sur votre Pixel. Cela change les paramètres les plus gourmands en stockage, comme le stockage de photos non plus en RAW mais en JPEG et l’enregistrement de vidéos en 1080p au lieu de la 4K. Si vous préférez la quantité à la qualité d’image, vous devriez activer cette option.

Lancez l’application Caméra et tapotez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur gauche puis sur Plus de paramètres et sélectionnez Stockage de l’appareil. Activez le bouton à côté de Économiseur de stockage.

Personnaliser le comportement de la touche volume pendant la prise de photo

Vous pouvez utiliser le bouton volume pour prendre une photo, ajuster le zoom ou contrôler le volume de votre Pixel. Ouvrez l’application Caméra, tapotez sur l’icône paramètres et choisissez Plus de paramètres. Ensuite, choisissez Gestes et sélectionnez action de la touche volume.

Faire en sorte que l’écran du Pixel passe automatiquement à la bonne orientation

Voir son téléphone coincé en mode portrait quand vous le tenez en paysage pour regarder une vidéo est très frustrant. Évitez cela sur votre Pixel 6 en ouvrant les Paramètres puis Affichage et en tapotant sur Rotation automatique de l’écran. Vous pouvez choisir d’activer la détection du visage pour que la rotation automatique soit plus précise.

Identifier les chansons depuis l’écran de verrouillage

Les appareils Google Pixel peuvent reconnaître les chansons et afficher le titre et l’artiste sur l’écran de verrouillage. Ouvrez le menu Paramètres, choisissez Affichage et tapotez sur Écran de verrouillage. Appuyez sur Lecteur en cours et activez le bouton près de Identifier les chansons en cours.

Choisir entre le défilement fluide ou l’autonomie

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent augmenter le taux de rafraîchissement de leur écran pour un défilement plus rapide et des animations plus fluides, ce qui rend l’interface plus réactive dans l’ensemble. Le Pixel 6 peut grimper jusqu’à 90 Hz et le Pixel 6 Pro jusqu’à 120 Hz. Mais cette fonctionnalité puise dans l’autonomie de la batterie.

Pour accéder à cette option, et la désactiver en cas de besoin, direction les Paramètres puis Affichage. Faites défiler jusqu’à Affichage fluide et activez ou désactivez le cas échéant.

Ajouter les sous-titres sur les vidéos, podcasts et appels téléphoniques

La fonctionnalité Google Live Caption génère des sous-titres pendant la lecture de media et cela fonctionne sur d’anciens appareils Pixel, jusqu’à la deuxième génération. C’est une fonctionnalité d’accessibilité qui peut être très pratique si vous n’avez pas de casque ou écouteurs, par exemple. Pour l’activer, appuyez sur le bouton volume et tapotez sur l’icône Live Caption qui ressemble à une bulle de dialogue. Souvenez-vous simplement que cela puise dans la batterie.

Éditer les paramètres rapides pour accéder facilement aux raccourcis

Quand on balaye l’écran du haut vers le bas apparaît le menu des paramètres rapides. Tapotez sur l’icône en forme de crayon pour éditer ce menu et ajouter les paramètres que vous utilisez le plus souvent. Google offre une grande variété d’options, de l’économiseur de batterie à l’activation/désactivation du micro en passant par les alarmes. Il y a aussi des raccourcis vers le mode avion, le Bluetooth et le Wi-Fi.