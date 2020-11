11 longues années pour créer cette vidéo dessinée Line Rider

Les jeux vidéo peuvent être source d'inspiration à nombre de fans. On en a des exemples très régulièrement, dans tous les domaines. Voici aujourd'hui une vidéo impressionnante, fruit du travail de 11 longues années.

Si les créateurs de jeux vidéo ont besoin de diverses sources d’inspiration, les jeux inspirent à leur tour nombre de fans. Et ce dans tous les domaines. Parfois même de manière très insolite. Aujourd’hui, voici un très joli hommage à un jeu culte, Line Rider, au panthéon des jeux Flash depuis sa sortie en 2006. Cette vidéo est impressionnante à bien des égards.

Un magnifique hommage au jeu vidéo Line Rider

David Lu a passé pas moins de 11 longues années pour réaliser cette course inspirée de Line Rider. Le concept est exactement le même. Il lui aura fallu dessiner des lignes, encore et toujours, pour faire rider son petit personnage sur sa luge. Pendant près de quatre minutes, le petit bonhomme de David Lu arpente inlassablement un nombre incalculable de ces lignes.

11 années de travail pour aboutir à ce résultat

Outre cette vidéo, David Lu a publié un post extrêmement intéressant détaillant son processus créatif. L’homme y explique notamment ses décisions en termes de design, dévoile certains brouillons et même des éléments qui lui ont servi d’inspiration – nombre de formes mathématiques et de jeux vidéo rétro -. Tout cela a été savamment orchestré pour aboutir à cet univers assez psychédélique, en noir et blanc, avec ce petit personnage qui semble totalement noyé dans cet enchevêtrement de lignes sans fin.

Si vous êtes intéressé(e), si vous comprenez l’anglais, nous ne saurions que trop vous conseiller d’aller lire le post en question. Que vous soyez un créatif ou non, que vous aimiez ou non ce genre de jeux vidéo et ce genre de création, vous apprendrez certainement une chose ou deux.

En tous les cas, chapeau bas, monsieur David Lu ! Des heures et des heures de travail, un passe-temps comme un autre et un résultat très réussi !