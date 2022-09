11 idées pour recycler un vieux smartphone ou une vieille tablette

Vieux smartphones ou vieilles tablettes, ces appareils ne sont pas condamnés à prendre la poussière. Ils peuvent encore servir, de bien des manières.

La technologie évolue très vite. De nouveaux produits arrivent en magasin chaque année, toujours meilleurs que les précédents. À moins que vous ne les revendiez toujours avant d’en acheter de nouveaux, il y a de fortes chances que vous ayez chez vous de vieux smartphones ou de vieilles tablettes. Ces appareils ne sont pas condamnés à prendre la poussière. Ils peuvent encore servir, de bien des manières.

Une webcam parfaite

Les smartphones ont de très bonnes caméras depuis plusieurs années. Même un iPhone 6 est probablement plus évolué à ce niveau-là que la webcam de votre ordinateur portable actuel. Il est donc parfait pour servir de webcam pour votre ordinateur.

La solution est cependant peut-être un peu moins évidente à mettre en place. Selon vos besoins, en tous les cas, cela peut être très pratique.

Une dashcam

La dashcam est l’accessoire parfait pour se protéger en cas d’accident, mais ces systèmes ne sont pas donnés. Monter un vieux smartphone sur le tableau de bord de sa voiture peut être une solution gratuite au problème. Vous pouvez même télécharger une application dédiée, comme Driver pour iOS et Android. Ces solutions, avec stockage cloud, sont le plus souvent payantes. Il est cependant possible de ne rien débourser, en utilisant l’app d’enregistrement native de votre téléphone. Attention cependant à bien privilégier le stockage à la qualité d’image.

Un appareil pour le DJ que vous êtes

Si votre smartphone dispose d’une prise jack, il peut être utile pour vos mixes. Branché à une enceinte durant une fête, vous aurez le Bluetooth et l’auxiliaire pour lire votre musique. Si Spotify ne fonctionne pas avec les iPhone qui n’ont pas au minimum iOS 13, un appareil Android avec la version 5.0 peut en profiter. La tablette n’est pas aussi portable, mais les modèles sont plus nombreux à avoir une prise jack.

Une machine dédiée pour le streaming vidéo

Les tablettes sont parfaites pour la lecture de fichiers media, et cela reste vrai une fois l’appareil “trop” vieux. Du moment que le service de streaming que vous utilisez est compatible avec votre appareil, vous pourrez profiter de vos contenus préférés sur votre tablette, bien après l’arrêt des mises à jour.

Même si les services populaires ne fonctionnent plus avec votre appareil, vous pourrez toujours lire les contenus achetés sur iTunes ou le Play Store. Si vous avez d’autres fichiers, un lecteur comme VLC fera parfaitement l’affaire.

Un cadre photo intelligent

Une vieille tablette ou même un vieux smartphone peut servir pour afficher des informations changeantes. Vous pouvez en faire une station météo, pour garder un œil sur les prévisions avant de sortir de chez vous, ou un calendrier pour votre bureau.

Le cadre photo est une bonne option. Plutôt que d’acheter l’un de ces produits tout faits, souvent avec leur qualité d’écran douteuse et leur interface datée, vous pouvez utiliser un ancien appareil pour afficher vos photos. L’application Photos de l’appareil, même vieille, reste bien mieux que ce que l’on trouve sur les cadres photos dédiés.

Un contrôleur domotique pour toute la famille

Si vous avez des objets connectés dans votre maison, vous savez à quel point c’est pratique. Aujourd’hui, tout ce qui peut être branché, ou presque, existe en version connectée. Et cela peut rapidement faire beaucoup d’appareils à gérer. Pour contrôler tout cela, vous pouvez utiliser les différentes apps sur votre smartphone et/ou tablette. Mais comment faire si vous ne l’avez pas sous la main ?

Si vous avez une enceinte connectée, vous pouvez utiliser votre voix. Mais dans le cas contraire, un vieux smartphone ou une vieille tablette peut servir de centre de contrôle pour votre maison connectée. Placez-le dans un endroit accessible à tout le monde. En quelques tapotements, vous pourrez tout contrôler.

Une télécommande universelle pour votre salon

Un vieux smartphone ou tablette peut tout à fait servir de télécommande universelle pour le téléviseur, les appareils de streaming, consoles et autres qui sont branchés dans votre salon. Laissez l’appareil sur la table basse et vous pilotez bien plus facilement votre salon.

Il y a énormément d’options pour ce faire, comme TV Remote pour iOS et Android. Selon les appareils, les fabricants proposent leurs propres apps.

Votre vieille voiture a désormais CarPlay ou Android Auto

Apple CarPlay et Android Auto sont des systèmes d’infodivertissement assez récents dans les voitures. Si vous avez un véhicule qui n’en dispose pas, vous pouvez utiliser un vieux smartphone. Branché sur chargeur, connectez votre smartphone via Bluetooth et vous avez un GPS, la musique et les communications sans fil dans votre vieille voiture.

Il en va de même pour les tablettes : si vous avez une tablette que vous n’utilisez plus, vous pouvez l’utiliser comme grand écran pour votre tableau de bord. Avec une monture adaptée, vous avez alors tout iPadOS ou Android dans votre voiture.

Un babysitter numérique à l’épreuve des plus petits

Pour les parents, un vieux smartphone ou tablette peut devenir un appareil parfait pour les enfants. Vous n’aurez pas à craindre qu’il soit endommagé. Et la plupart de ces appareils, même vieillissants, ont des fonctionnalités de contrôle parental, vous pouvez donc mettre en place les restrictions appropriées.

De la même manière qu’un vieil appareil peut vous permettre de lire des media, il est suffisant pour leur permettre de regarder leurs contenus favoris ou jouer à leurs jeux préférés.

Garer un œil sur les animaux

Les caméras intégrées peuvent se révéler une fois encore très utiles. Webcam, dashcam… et caméra de sécurité pour votre maison. Vous pouvez télécharger une app comme AlfredCamera (iOS et Android) sur votre smartphone actuel et votre ancien pour établir une connexion entre les deux. Placez le vieil appareil sur un pied et vous aurez un œil 24/7 au flux. Parfait pour garer un œil sur ses animaux ou sur un endroit de la maison.

Ces apps font souvent payer certaines fonctionnalités comme la vidéo H ou l’enregistrement vidéo, mais les offres gratuites sont souvent suffisantes. Là encore, comme pour la dashcam, vous pouvez simplement filmer la pièce quand vous n’êtes pas là et regarder la vidéo quand vous revenez.

Jour les bêta-testeurs à temps complet

Si votre smartphone ou tablette est vieillissant, mais pas totalement fossilisé, vous pouvez l’utiliser pour tester les versions. On conseille souvent de ne pas installer de version bêta sur un appareil qu’on utilise tous les jours. Ceci précisément parce que les versions bêta ne sont pas exemptes de bugs.

Mais si vous avez sous la main un appareil que vous n’utilisez plus, vous pouvez tout à fait installer toutes les bêta que vous voulez et vous avez toujours votre appareil principal pour l’usage quotidien.

(Ceci est plus intéressant pour les produits Apple que ceux Android, ans la mesure où Apple supporte ses appareils plus longtemps que les fabricants ‘appareils Android.)