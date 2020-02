100 millions de smartphones pliables attendus d’ici 2025 selon des analystes

Avec l'arrivée sur le marché des premiers smartphones dotés d'un écran pliable, la question se pose de savoir si cette fonctionnalité s'imposera véritablement ou si elle disparaîtra rapidement. Certains analystes sont convaincus qu'elle sera un incontournable...

Les smartphones pliables seront-ils la norme dans quelques années ? Incarneront-ils un nouveau standard ? Difficile à dire. L’avenir nous le dira. Et dès lors que l’on souhaite se projeter sur le marché dans quelques années, les analystes répondent présent. Chez Strategy Analytics, ceux-ci sont convaincus que ce sera le cas. D’après eux, les smartphones avec écran pliable vont exploser dans les prochaines années et ce chez tous les fabricants. Voici à quoi pourrait ressembler le marché du mobile à l’horizon 2025.

100 millions de smartphones pliables expédiés d’ici 2025 ?

D’après les analystes de Strategy Analytics, d’ici à 2025, davantage de constructeurs, y compris Apple, se seront lancés sur le segment du smartphone pliable. De fait, la demande pour ce genre d’appareil devrait augmente. Selon leurs estimations, d’ici 2025, ce seraient ainsi environ 100 millions de téléphones équipés d’un écran pliable qui devraient être expédiés. 100 millions, un chiffre qui est loin d’être négligeable. Pour l’heure, Samsung est probablement le seul à avoir connu un certain succès sur ce marché avec le Galaxy Fold. Selon plusieurs estimations, pas moins de 500 000 unités auraient été vendues à ce jour…

Les analystes de Strategy Analytics en sont convaincus

Si l’on en croit Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics, “Samsung a été le plus gros vendeur de smartphones pliables en 2019, suivi par Huawei. Samsung est premier en Occident, notamment aux États-Unis, tandis que Huawei se concentre sur son marché à lui, la Chine. Les marques concurrentes, comme Motorola et TCL, commercialiseront leurs propres modèles en 2020 avec la ferme intention de s’adjuger une part du gâteau. D’ici 2025, tous les acteurs principaux du secteur devraient avoir des smartphones pliables à leur catalogue, y compris Apple.” Comme dit, il est bien difficile de savoir si ces analystes ont raison ou non, seul l’avenir nous le dira. Pour l’heure en tout cas, l’écran pliable semble bien trop gadget et fragile pour espérer pouvoir s’imposer. À suivre !