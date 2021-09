10 astuces utiles avec la touche Option sur Mac

Sur le clavier d'un Mac, la touche Option est une touche très utile, permettant notamment d'accéder à de nombreuses fonctions plus ou moins cachées.

Les utilisateurs de longue date de Mac sont assez familiers des petits secrets de la touche Option. Celle-ci permet d’afficher des menus cachés et autres fonctionnalités bien utiles en un clic, comme ouvrir tous les sous-dossiers. Si vous avez un Mac depuis peu de temps, par contre, ou si vous ne connaissez pas les possibilités de la mystérieuse touche option, voici 10 astuces fort utiles.

Obtenez des informations importantes sur votre Mac

Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche de l’écran et appuyez sur la touche Option pour afficher Informations Système à la place de À propos de ce Mac. Les Informations Système permettent d’obtenir des informations avancées concernant votre appareil, comme le nombre de cycles de charge de la batterie.

Affichez les menus secrets de Safari

Il y a un certain nombre d’options secrètes dans les menus de Safari que la touche Option peut révéler. Le meilleur moyen de les découvrir et de maintenir la touche Option sur votre Mac en ouvrant les menus suivants de Safari : Safari, Fichier, Présentation, Historique ou Fenêtre. Lorsque vous relâchez la touche Option, vous verrez une liste d’options différente dans ces menus. Pour n’en citer que quelques-uns, lorsque vous relâchez la touche Option dans le menu Safari, vous verrez “Effacer l’historique et conserver les données de sites” ainsi que “Quitter et garder les fenêtres” au lieu de “Effacer l’historique” et “Quitter Safari”.

Utilisez des astuces du Finder

Tout comme dans Safari, les menus du Finder disposent de quelques options secrètes accessibles via la touche Option. Ouvrez n’importe lequel de ces menus : Fichier, Édition, Présentation, Fenêtre ou Aller et appuyez sur la touche Option. Par exemple, le menu Édition montre une option permettant de copier le nom du fichier sélectionné en tant que nom de chemin.

Finder et Safari ne sont pas les seules applications à disposer de tels menus cachés. Ouvrez n’importe quelle application et essayez de jouer avec la touche Option dans les menus. Certains sont particulièrement utiles.

Ouvrez les sous-dossiers en un clic

Une autre fonctionnalité secrète du Finder est liée aux sous-dossiers. En tenant la touche Option et en cliquant sur la flèche droite à côté d’un dossier, vous ouvrirez tous les sous-dossiers d’un seul clic. Voilà qui peut vous faire gagner un temps précieux. Précision, cela ne fonctionne qu’avec la présentation par liste.

Obtenez des informations avancées sur votre appareil connecté en Bluetooth

Tenez la touche Option enfoncée et cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu pour obtenir des avancées supplémentaires concernant les appareils appairés en Bluetooth, comme la version du firmware de vos AirPods. Vous pouvez aussi tenir Option + Maj et cliquer sur Bluetooth pour en obtenir encore davantage, avec notamment l’option pour déconnecter tous les périphériques appairés.

Un clic pour révéler les périphériques d’entrée et de sortie du son

Tenez la touche Option enfoncée et cliquez sur l’icône Volume dans la barre de menu, vous verrez alors les périphériques d’entrée et de sortie juste sous la barre de volume traditionnelle. Un raccourci très pratique pour gérer un nouveau micro ou un appel vidéo.

Obtenez des informations avancées sur votre réseau WiFi

Appuyez sur Option et cliquez sur l’icône WiFi dans la barre de menu pour avoir des informations détaillées concernant le réseau WiFi auquel vous êtes connecté(e). Cela inclut l’adresse IP, le code du pays, le canal, etc. Vous avez aussi accès directement à l’option de création de diagnostic.

Activez ou désactivez rapidement le mode ne pas déranger

Il est possible d’activer ou désactiver très rapidement le mode ne pas dérange en tenant la touche Option et en cliquant sur l’icône Horloge dans la barre de menu (celle qui vous indique la date et l’heure). Toutes vos notifications seront alors mises en pause pour que vous puissiez vous concentrer. Elles vous attendront dans le centre de notifications lorsque vous serez prêt(e).

Choisissez parmi une liste de formats d’export plus conséquente

Vous pouvez obtenir davantage d’options de formatage que celles proposées par défaut. Ouvrez n’importe quel fichier dans l’application Aperçu et sélectionnez Fichier > Exporter. Ensuite, appuyez sur Option et cliquez sur la liste déroulante à côté de Format pour révéler ces options supplémentaires.

Utilisez ces raccourcis clavier avec la touche Option

Il existe un certain nombre de raccourcis clavier utiles utilisant la touche Option. En voici quelques-uns :