007’s Road to a Million, une téléréalité basée sur l’univers de James Bond

Amazon a donné le feu vert pour produire une émission télévisée basée sur le célèbre espion britannique avec 007's Road to a Million pour Prime Video.

Composée de huit épisodes, cette course autour du monde à la manière de James Bond sera produite par la société britannique 72 Films (The Rise of the Murdoch Dynasty, All or Nothing : Tottenham Hotspur), MGM Television ainsi que les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Alors que la production de 007’s Road to a Million débutera à la fin de l’année (et sera diffusée en 2023 dans plus de 240 pays et régions), l’émission verra les participants s’affronter dans de nombreux lieux historiques des films de la saga pour gagner 1,3 million de dollars. En plus de devoir franchir des obstacles physiques, les équipes de deux joueurs devront répondre correctement à diverses questions pour pouvoir passer à l’épreuve suivante.

Amazon’s Prime Video Greenlights James Bond Competition Show With Producers Barbara Broccoli, Michael G. Wilson (EXCLUSIVE) https://t.co/2LgJCySuD1 — Variety (@Variety) March 25, 2022

Des sources indiquent que le projet est en cours de développement chez Amazon Prime Video depuis environ quatre ans, soit bien avant le rachat de MGM pour 8,5 milliards de dollars. David Glover de 72 Films déclare d’ailleurs : “J’ai eu cette idée il y a plusieurs années maintenant. Dan Grabiner et l’équipe de U.K. Originals l’ont portée à un tout autre niveau. Travailler avec Michael Wilson, Barbara Broccoli et la franchise Bond est un privilège et un rêve devenu réalité.”

Une transition majeure pour MGM et Amazon avant l’arrivée d’un nouveau film James Bond

L’émission de téléréalité sur le thème de James Bond arrive dans une période de transition pour la franchise, qui a mis un terme à l’ère Daniel Craig avec le dernier film No Time to Die. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli doivent maintenant trouver un nouvel acteur pour tenir le rôle et continuer à trouver des moyens de rendre l’espion coureur de jupons pertinent dans un monde qui tend de plus en plus à changer.